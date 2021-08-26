Дебаты между коммунистом и единороссом в Нюксенице не состоялись

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области от партии «Единая Россия» Павел Горчаков не пришел на дебаты, на которые его вызвал кандидат от КПРФ Сергей Городишенин. Дебаты должны были состояться сегодня, 26 августа, у памятника газовому нагнетателю в Нюксенице.

— Я приглашал Павла Александровича на дебаты, но, к сожалению, как вы можете видеть, Павла Александровича здесь не видно. Люди подошли задать свои вопросы, но Павел Александрович не явился, — говорит на видео, опубликованном в группе «Колокол Севера», Городишенин.

Ранее NewsVo сообщал, что Сергей Городишенин разместил видеообращение к Горчакову на своей странице в соцсети.