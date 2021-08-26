Двое вологжан на арендованной машине украли аккумуляторы с чужого грузовика

В Вологде полицейские раскрыли кражу двух аккумуляторов с грузовика ГАЗ-3309, принадлежащего 44-летнему местному жителю.

Потерпевший оценил ущерб в 9000 рублей. Подозреваемыми в краже оказались 18-летний и 20-летний вологжане. Оба ранее не судимы.

«Полицейским они признались, что арендовали автомобиль, чтобы покататься по городу. Проезжая по двору одного из домов на ул. Горького г. Вологды, увидели автомобиль ГАЗ, из которого решили похитить аккумуляторы. Юноша 2001 г. р. достал из багажника набор инструментов, затем, вернувшись за руль машины, через открытое окно, сорвал запирающую цепь, открутил 2 аккумулятора гаечным ключом и снял клеммы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

После они погрузили батареи в арендованный автомобиль, уехали в пункт приёма металлолома и сдали их за 2000 рублей.

По факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.