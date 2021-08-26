Двое вологжан на арендованной машине украли аккумуляторы с чужого грузовика

26.08.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу двух аккумуляторов с грузовика ГАЗ-3309, принадлежащего 44-летнему местному жителю.

Потерпевший оценил ущерб в 9000 рублей. Подозреваемыми в краже оказались 18-летний и 20-летний вологжане. Оба ранее не судимы.

«Полицейским они признались, что арендовали автомобиль, чтобы покататься по городу. Проезжая по двору одного из домов на ул. Горького г. Вологды, увидели автомобиль ГАЗ, из которого решили похитить аккумуляторы. Юноша 2001 г. р. достал из багажника набор инструментов, затем, вернувшись за руль машины, через открытое окно, сорвал запирающую цепь, открутил 2 аккумулятора гаечным ключом и снял клеммы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

После они погрузили батареи в арендованный автомобиль, уехали в пункт приёма металлолома и сдали их за 2000 рублей.

По факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты
Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»
Масштабного отключения водоснабжения в Вологде удалось избежать благодаря переподключению участков сети
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки
Мужчину и женщину, которые ушли в лес и не вернулись, разыскивают в Вологодском районе
За 42 часа доехали до Сочи череповчане на 27-летних «Жигулях»-кабриолете

Похожие новости

В Верховажье мужчина слил 35 литров бензина с двух автомобилей

Он сказал, что хотел прокатиться, но у него закончилось топливо

273
0

В Череповце росгвардейцы бросились в погоню за похитителями деталей теплосети

Трое молодых людей попытались скрыться от преследования на авто, но их ВАЗ в итоге врезался в забор

399
0

Жительница Бабаевского района украла насос и шланг с чужой дачи

Она сказала, что хотела продать похищенное и купить алкоголь

489
0

Присвоившего вещи соседа по моногоспиталю жителя Вологды приговорили к 3,5 годам колонии

Ранее мужчина был неоднократно судим

775
0

Трудник украл у гостя монастыря в Кадуйском районе бутылку вина, духи и деньги

Возбуждено уголовное дело

784
0

Жителя Кирилловского района задержали по подозрению в серии краж с предприятий

Возбуждены уголовные дела

522
0

В Белозерске будут судить подростка, который украл деньги с карты гостя его родителей

Ему грозит до шести лет лишения свободы

549
0

19-летнего молодого человека, находящегося в розыске, задержали в Вологде

Он был пойман при попытке кражи из магазина

1690
0

ОМОН задержал воровавших железнодорожные рельсы в Вологде мужчин

Они собирались разрезать их на удобные для транспортировки фрагменты, а затем сдать в пункт приема металлов

1781
0

Вологжанин украл у предприятия, на котором работал, топлива на 300 тысяч рублей

По выданной на работе топливной карте он заправлял не только служебный автомобиль, но и личный транспорт

846
0

Вологжанин дважды пытался вынести неоплаченное пиво из магазина

Вторая попытка была предпринята после того, как его отпустили из отделения полиции

1676
0

Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области

Двое жителей области разработали и организовали незаконную схему получения природных ресурсов

2775
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
«Союз женщин России» и Вологодская медицинская ассоциация договорились о сотрудничестве с региональным Штабом общественной поддержки
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
9 дней продолжается пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Красавино
В Вологде полицейский-стажёр отговорил мужчину переводить 200 тысяч рублей мошенникам
Дебаты между коммунистом и единороссом в Нюксенице не состоялись
Двое вологжан на арендованной машине украли аккумуляторы с чужого грузовика
 
26.08.2021 [Общество]

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

506
0
26.08.2021 [БлогоVO]

Костромская и Вологодская области связаны 700 верстами общей границы и одним асфальтовым шоссе

116
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

231
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика