Систему мониторинга парниковых газов планируют создать в Вологодской области

Правительство Вологодской области, Российская академия наук (РАН) и «ФосАгро» договорились о старте работ по созданию региональной системы мониторинга парниковых газов. Таким образом, стороны перешли к реализации трехстороннего соглашения, подписанного ими на Петербургском экономическом форуме в этом году.

«Конечной целью этого проекта является создание национальной системы мониторинга парниковых газов на территории всей страны. То есть, наша задача — доказать, что наша страна в целом углеродно-нейтральна. Начать ее решение мы предложили с построения системы регионального мониторинга, взяв в качестве эксперимента одну из областей. И получили позитивный отклик со стороны компании „ФосАгро“ и Вологодской области. Это очень кстати, потому что Вологодская область может служить моделью нашей страны: здесь есть и мощные производства, и могучие леса, и масштабные сельхозугодия. У Вологодской области появится шанс стать обладателем специального „углеродного сертификата“, что особенно важно для производимой здесь продукции в условиях мировой борьбы с парниковыми газами и ввода карбоновых пошлин», — цитирует слова президента РАН академика Александра Сергеева пресс-служба губернатора Вологодской области.

Глава региона в ходе встречи заявил, что ведущие предприятия Вологодской области активно работают над снижением выбросов углекислого газа.

«Наша совместная задача — не допустить введения заградительных пошлин на нашу продукцию, подтвердив ее экологическую чистоту», — отметил Кувшинников.

Он также сообщил, что сейчас готовится трехстороннее письмо за подписью президента РАН, губернатора Вологодской области и генерального директора компании «ФосАгро» в адрес премьер-министра Михаила Мишустина о поддержке пилотного проекта по созданию национальной сети мониторинга парниковых газов.