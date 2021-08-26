Систему мониторинга парниковых газов планируют создать в Вологодской области

26.08.2021 [Общество]

Правительство Вологодской области, Российская академия наук (РАН) и «ФосАгро» договорились о старте работ по созданию региональной системы мониторинга парниковых газов. Таким образом, стороны перешли к реализации трехстороннего соглашения, подписанного ими на Петербургском экономическом форуме в этом году.

«Конечной целью этого проекта является создание национальной системы мониторинга парниковых газов на территории всей страны. То есть, наша задача — доказать, что наша страна в целом углеродно-нейтральна. Начать ее решение мы предложили с построения системы регионального мониторинга, взяв в качестве эксперимента одну из областей. И получили позитивный отклик со стороны компании „ФосАгро“ и Вологодской области. Это очень кстати, потому что Вологодская область может служить моделью нашей страны: здесь есть и мощные производства, и могучие леса, и масштабные сельхозугодия. У Вологодской области появится шанс стать обладателем специального „углеродного сертификата“, что особенно важно для производимой здесь продукции в условиях мировой борьбы с парниковыми газами и ввода карбоновых пошлин», — цитирует слова президента РАН академика Александра Сергеева пресс-служба губернатора Вологодской области.

Глава региона в ходе встречи заявил, что ведущие предприятия Вологодской области активно работают над снижением выбросов углекислого газа. 

«Наша совместная задача — не допустить введения заградительных пошлин на нашу продукцию, подтвердив ее экологическую чистоту», — отметил Кувшинников. 

Он также сообщил, что сейчас готовится трехстороннее письмо за подписью президента РАН, губернатора Вологодской области и генерального директора компании «ФосАгро» в адрес премьер-министра Михаила Мишустина о поддержке пилотного проекта по созданию национальной сети мониторинга парниковых газов. 

Тэги: Экология

ТОП НЕДЕЛИ

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты
Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»
Масштабного отключения водоснабжения в Вологде удалось избежать благодаря переподключению участков сети
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки
Мужчину и женщину, которые ушли в лес и не вернулись, разыскивают в Вологодском районе
За 42 часа доехали до Сочи череповчане на 27-летних «Жигулях»-кабриолете

Похожие новости

На 576 тонн загрязняющих веществ в год сократится сброс Череповца в Рыбинское водохранилище

На череповецком водоканале монтируют новое оборудование из Швеции

490
0

Прокуратура через суд обязала властей ликвидировать несанкционированную свалку в Череповецком районе

Речь идет о свалке, расположенной в водоохранной зоне, около поселка Кривец

623
0

Липы и ели планируют высадить на Шекснинском проспекте в Череповце после реконструкции

Высаживать планируют крупномерные деревья

684
0

Вода в Рыбинском водохранилище позеленела, на берегах мертвая рыба

Видео с водоема в районе деревни Городище публикует портал gorodche.ru

 

1090
0

Сбор вторсырья пройдёт в Вологде вечером 9 августа

Волонтёры нескольких вологодских организаций проведут очередной фестиваль «Экопарк»

924
0

Гринпис бьёт тревогу: «Новая мусорная реформа в России не решит проблему, а только усугубит её»

Международная природоохранная организация просит профильные ведомства отказаться от перехода на биоразлагаемые и бумажные товары и упаковки

884
0

Незаконные залежи мусора вологжане смогут онлайн отметить на экокарте

Специальный сервис запустило общественное движение «Чистые Игры»

636
0

Школа городского эколога откроется в Вологде в этом году

Это будет серия бесплатных лекций о том, что конкретно может сделать каждый из нас, чтобы планета стала чище

706
0

Сбор вторсырья, обмен книгами и экологические мастер-классы пройдут в Вологде 2 августа

На этот раз фестиваль «ЭкоПарк» пройдёт на аллее Ильюшина

660
0

«Он выбрасывал мусор в лес»: необычный призыв к чистоплотности на столбе в Череповецком районе

У деревни Шулма сделали макет человека из мусорных пакетов и подвесили его к столбу

1504
0

Неделю без пакетов предлагают прожить горожанам экоактивисты Вологды

Акцию «Неделя без пакетов» проводят волонтёры сообщества «Экобессрочка»

1322
0

Вопрос обеспечения качественной водой жителей вологодских сел и деревень вынесут на федеральный уровень

С такой инициативой выступил председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко

4652
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
«Союз женщин России» и Вологодская медицинская ассоциация договорились о сотрудничестве с региональным Штабом общественной поддержки
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
9 дней продолжается пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Красавино
В Вологде полицейский-стажёр отговорил мужчину переводить 200 тысяч рублей мошенникам
Дебаты между коммунистом и единороссом в Нюксенице не состоялись
Двое вологжан на арендованной машине украли аккумуляторы с чужого грузовика
 
26.08.2021 [Общество]

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

506
0
26.08.2021 [БлогоVO]

Костромская и Вологодская области связаны 700 верстами общей границы и одним асфальтовым шоссе

115
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

231
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика