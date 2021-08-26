В Никольске чиновников наказали за нарушения при строительстве пристройки к школе №1

26.08.2021 [Общество]

Чиновников администрации Никольского района привлекли к ответственности за строительство пристройки к школе № 1 в районном центре без разрешительной документации.

Прокурорская проверка показала, что разрешение на строительство истекло еще 18 мая, однако к этому сроку объект не был сдан, работы продолжались «в отсутствие документа, подтверждающего их допустимость и безопасность».

— По данному факту прокурором района 19.07.2021 в адрес руководителя администрации района внесено представление, во исполнение которого допущенные нарушения закона незамедлительно устранены, администрацией района 20.07.2021 получено разрешение на строительство на срок до 20.03.2022, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщает прокуратура Вологодской области. 

Кроме того, рассмотрев материалы прокуратуры, департамент строительства Вологодской области оштрафовал должностное лицо администрации Никольского района на 20 тысяч рублей. 

Решение о строительстве пристройки, как ранее сообщал NewsVo, было принято еще на градсовете в 2018 году. Тогда сообщалось, что объект сдадут к сентябрю 2019 года. Однако в 2019 году контракт на выполнение строительных работ не был заключен.

Аукцион по поиску подрядчика должны были объявить в марте 2019 года, но этого не произошло. Тем не менее, в плане-графике закупок администрации Никольского района пристройка осталась.

В 2020 году аукцион все-так объявили. ООО «Металлресурс» из Вологды выиграло госконтракт на 132 млн рублей. Проектная стоимость объекта с оборудованием — 144 млн рублей. По условиям контракта, строительство пристройки должно было быть завершено до конца мая 2021 года. 

Как сообщила 25 августа районная газета «Авангард», сейчас вокруг новой пристройки идет благоустройство территории, в самом здании завершается монтаж котлов. 

«К 1 сентября объект мы должны ввести в эксплуатацию, важность этого объекта для района очевидна», — говорит глава района Вячеслав Панов. 

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