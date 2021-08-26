227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 227 новых случаев коронавирусной инфекции. 217 человек выздоровели, шесть умерли. Такие данные 26 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 60 659 пациентам. Большая часть из них — 54 124 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 581 человек.

Ранее в разделе БлогоВо был опубликован пост молекулярного биолога Ирины Якутенко. Она рассказывает, что в конце августа 2021 года сотрудники центра имени Чумакова представили результаты доклинической фазы испытаний, в ходе которой показали, что вакцина безопасна для крыс, хомячков и обезьян, ее введение стимулирует выработку антител, которые долго остаются в крови и даже защищают хомячков от заражения. При этом 19 февраля 2021 года вакцина «Ковивак» была зарегистрирована минздравом, а в марте первые партии поступили в гражданский оборот.