В Вологде с городского дворца культуры взыскали 115 тыс. рублей долга по взносам на капремонт

В Вологде суд взыскал с МУК «Городской дворец культуры» долги по взносам на капремонт.

Соответствующий иск подал фонд капитального ремонта. Организация просила взыскать с учреждения 239 234 рубля долга, накопившегося по взносам за принадлежащий дворцу культуры детский музыкальный театр «Софит» в период с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2020 года.

Ответчик указал, что владеет зданием на Ильюшина, 11 на праве оперативного управления, но не является его собственником и ремонтирует здание самостоятельно.

«В ходе рассмотрения дела суд учёл, что срок исковой давности, в пределах которого могут быть предъявлены требования, исчисляется с 01 мая 2018 года по 01 июня 2021 года, в связи с чем сумма задолженности должна быть уменьшена», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

При таких обстоятельствах, решением суда, с МУК «Городской дворец культуры» взыскано 115 298 рублей задолженности.