Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

26 августа мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах областной столицы. Кроме того, Сергей Воропанов поделился с представителями СМИ информацией о том, где планируется разместить фонтан, на который область выделила 100 млн рублей.

Здесь будет фонтан

«Помнится, когда мы с губернатором объезжали город, он предложил городу 100 миллионов рублей на размещение фонтана. На общественном совете мы нашли несколько площадок для его размещения. Это площадь Федулова, Чайковского, площадь Дрыгина, Революции, у ЦУМа и на проспекте Победы. В итоге были оставлены две площадки — у ЦУМа и на проспекте Победы, будем выбирать из них», — рассказал мэр города журналистам.

Пока неизвестно, какой будет фонтан. Сергей Воропанов говорит, что все зависит от площадки. Только после этого можно будет создавать проект.

У обоих мест есть как свои плюсы, так и минусы. ЦУМ — место закрытое, там меньше шума машин, но тесновато, и надо приводить в порядок фасады и разрабатывать дизайн-код. Проспект Победы просторный, но очень шумный и требует благоустройства.

Кроме того, мэр рассказал о том, как можно изменить движение у Старого рынка, что бы сократить пробки, пояснив, что расширение дорог — это не решение проблемы.

«Какие бы мы широкие дороги не делали, все равно будет пробка. Весь мир идет по-другому пути. Это организация качественной работы общественного транспорта. Ну и конечно расшивка узких мест», — сказал Сергей Воропанов.

В администрации Вологды планируют, что вокруг Старого рынка появится что-то вроде кольца. Схема движения будет полностью изменена.

Власти планируют решать и другие проблемы в сфере транспортного движения. Это организация движения у горбатого моста, ремонт кольца на Конева, строительство Некрасовского и Флотского мостов.

Мосты и дороги

«По Некрасовскому мосту ждем со дня на день проектную документацию. Думаю, в начале сентября мы получим положительное заключение экспертизы, затем сразу проведем торги. После этого на месте будущего строительства начнут работать археологи. Только после археологов смогут зайти строители. Следующий проект, который необходимо реализовать — Флотский мост. По нему можно будет уйти с улицы Конева сразу на Судоремонтную, очень удобно. Это полностью разгрузит улицу Герцену. Сейчас проводится предпроектное обследование Флотского моста. Думаю в следующем году начнем проектные работы. Так получилось, но почему-то в красных линиях будущего Флотского моста построили коттеджи, и они зарегистрированы, право собственности у них есть. Не понимаю, как это получилось. Это было еще до моего прихода на пост мэра. Сейчас с этим разбираемся», — пояснил мэр.

В этом году также будет расширено кольцо на улице Конева, там появятся дополнительные проезды направо. Работы начнутся уже в середине сентября.135 миллионов выделено на ремонт моста через Шограш. Проектно-сметная документация уже готова.

Кроме этого важно построить улицу Поэта Романова, соединив два микрорайона: Бывалово с улицей Конева и приступить к решению других проблем.

К сентябрю в Вологде также увеличат количество "умных" пешеходных переходов - вместо двух их станет двадцать.

Детские сады и общественные пространства

Отдельно Сергей Воропанов остановился на решении проблемы детских садов. В этом году в Вологде полностью решен вопрос с очередями. На данный момент все дети, которые нуждались в детском саду, получили места, заявил мэр.

«Много мы потеряли детских садов в девяностые, и, к сожалению, сейчас страдаем от этого. Но проблема решается. Так, на градсовете с губернатором было принято классное решение, о выделении Вологде 200 млн рублей на ремонт детских садов и школ. В этом году мы ремонтируем 4 школы, 6 детских садов. В том числе детский сад на улице Яшина», — поделился мэр.

На улице Яшина приводят в порядок здание 60-х годов. В 90-е годы он был утерян как образовательное учреждение, как и многие другие детские сады в то время. Сейчас там проходит капитальный ремонт. Садик рассчитан на 158 человек, будет запущен в конце этого года.

Отдельно Сергей Воропанов остановился на организации общественных пространств в Вологде. Так, уже в декабре вологжане смогут увидеть живую новогоднюю ель в Осановской роще. Дерево будет высажено этой осенью. Кроме этого в Осановской роще ведутся работы по организации общественного пространства и детских площадок.

Финишной точкой экскурсии стал новый детский сад на улице Ярославской. Детский сад рассчитан на 200 мест. В здании разместились музыкальный и спортивный залы, бассейн, кабинеты логопеда и психолога и даже кабинет для проведения химических опытов. Стоимость работ составила порядка 200 млн рублей, эти деньги были выделены из федерального, областного и городского бюджетов.