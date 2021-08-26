Регоператор больше двух лет незаконно выставлял счета за вывоз мусора жителям деревни в Вытегорском районе

26.08.2021 [Общество]

В Вытегорском районе после вмешательства прокуратуры жителям деревни Сяргозеро удалось добиться перерасчета платы за вывоз мусора. Регоператора «Чистый след» обязали вернуть людям деньги, которые с них брали незаконно. 

Так, в ходе прокурорской проверки было установлено, что с января 2019 года регоператор начислял и взимал плату за услугу по обращению с ТКО с жителей указанной деревни. При этом фактически отходы не вывозили: из-за аварийного моста через реку Педаж на дороге Межозерье — Сяргозеро в деревню просто не могли заехать мусоровозы. 

— В июле 2021 года прокуратурой района в адрес руководителя указанного общества внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Начисления платы за коммунальную услугу при обращении с ТКО жителям д. Сяргозеро Вытегорского района с января 2019 года по настоящий момент сняты, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Регоператор теперь обязан произвести перерасчет сельчанам, а также вернуть необоснованно полученные деньги на счета жителей. 

Тэги: вывоз мусора

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