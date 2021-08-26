В Верховажье мужчина слил 35 литров бензина с двух автомобилей

В Верховажье полицейские раскрыли кражу бензина.

Потерпевшие рассказали, что кто-то слил топливо с их автомобилей. При этом, машины были припаркованы рядом. Сумма ущерба составила около 2000 рублей. Подозреваемым оказался 20-летний местный житель. Его задержали.

«В беседе с правоохранителями, задержанный дал признательные показания, пояснив, что ночью поехал прокатится по району, но по пути обсох. Увидев припаркованную машину ВАЗ 2107, решил слить с нее немного бензина. Злоумышленнику показалось мало 20 литров, поэтому он съездил домой за канистрой и слил еще 15 литров с рядом стоящей машины», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту мелкого хищения составлен административный протокол. Задержанному грозит до 15 суток ареста.