В Череповце будут судить насильника, совершившего преступление в 1999 году

26.08.2021 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и иных действиях сексуального характера.

«По версии следствия, в декабре 1999 года на ул. Беляева в г. Череповце, в ночное время, 22-летний горожанин в состоянии опьянения проследовал за женщиной, 23 лет, возвращавшейся домой, в подъезд дома. Там, применяя насилие и запугав потерпевшую, он совершил в отношении нее действия сексуального характера. Затем женщина вырвалась и обратилась за помощью к соседу. В это время насильник скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Сразу раскрыть преступление не удалось, и дело было передано из прокуратуры в органы следственного комитета, созданного в 2007 году. Эксперты проверяли на причастность к совершению преступления мужчин, живших рядом с местом происшествия и ранее судимых за аналогичные деяния.

«С развитием возможностей судебных экспертиз были повторно исследованы вещественные доказательства и получены дополнительные улики, позволившие определить генотип подозреваемого. Его личность установили в текущем году в ходе указанных следственно-оперативных мероприятий», — также говорится в сообщении

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: изнасилование, следствие

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