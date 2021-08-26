В Вологодской области посчитали, во сколько обойдется собрать в школу первоклассника

26.08.2021 [Общество]

Вологдастат опубликовал данные о стоимости «набора первоклассника» в регионе. Это сумма, которую родителям придется отдать за комплект вещей, канцелярских товаров, которые понадобятся школьнику. При этом в расчет почему-то была взята также стоимость учебников и учебных пособий, дидактических материалов, хотя это должна предоставлять образовательная организация. 

— Для того, чтобы собрать в школу мальчика потребуется в среднем по Вологодской области 20 873 рубля, девочку — 26 281 рубль, — отмечают в Вологдастате. За счет чего такая разница, не сообщается. 

Как заметили в статистическом ведомстве, в июле 2021 года стоимость «набора первоклассника» в регионе по отношению к июлю 2020 года для мальчика выросла на 5,7%, для девочки — 6,3%. Прирост потребительских цен за этот же период, по данным Вологдастата, составляет 6,2%.

Ранее NewsVo сообщал, что аналогичные подсчеты опубликовал и Росстат. Согласно федеральной статистике, отправить девочку в первый класс на 4,5 тысяч дороже, чем мальчика. Форма для мальчика обойдется в 14,7 тысяч, а для девочки – в 19,3 тысячи. По данным ведомства, в этом году стоимость школьного набора для мальчиков в среднем по стране увеличилась на 4,1%, а для девочек на 3,9%. 

Тэги: Вологдастат, школьники, первоклассники, дети, расходы

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