В Вологодской области посчитали, во сколько обойдется собрать в школу первоклассника

Вологдастат опубликовал данные о стоимости «набора первоклассника» в регионе. Это сумма, которую родителям придется отдать за комплект вещей, канцелярских товаров, которые понадобятся школьнику. При этом в расчет почему-то была взята также стоимость учебников и учебных пособий, дидактических материалов, хотя это должна предоставлять образовательная организация.

— Для того, чтобы собрать в школу мальчика потребуется в среднем по Вологодской области 20 873 рубля, девочку — 26 281 рубль, — отмечают в Вологдастате. За счет чего такая разница, не сообщается.

Как заметили в статистическом ведомстве, в июле 2021 года стоимость «набора первоклассника» в регионе по отношению к июлю 2020 года для мальчика выросла на 5,7%, для девочки — 6,3%. Прирост потребительских цен за этот же период, по данным Вологдастата, составляет 6,2%.

Ранее NewsVo сообщал, что аналогичные подсчеты опубликовал и Росстат. Согласно федеральной статистике, отправить девочку в первый класс на 4,5 тысяч дороже, чем мальчика. Форма для мальчика обойдется в 14,7 тысяч, а для девочки – в 19,3 тысячи. По данным ведомства, в этом году стоимость школьного набора для мальчиков в среднем по стране увеличилась на 4,1%, а для девочек на 3,9%.