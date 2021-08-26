В Череповце росгвардейцы бросились в погоню за похитителями деталей теплосети

ДТП закончилась погоня, в которую бойцам Росгвардии в Череповце пришлось отправиться за похитителями запорной арматуры с места ремонта теплосети.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, вечером, следуя по маршруту патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны заметили на улице Строителей трех подозрительных прохожих. Они, удаляясь от ограждения территории ремонта теплосетей, несли к багажнику ВАЗа что-то металлическое.

— Увидев стражей правопорядка, они бросили изделие, которое оказалось кранбуксой, на землю, сели в авто и скрылись. Сотрудники Росгвардии включили проблесковые маяки и проследовали за подозрительными молодыми людьми, — сообщает пресс-служба.

На улице Ленина автомобиль проехал на «красный» сигнал светофора, столкнулся с «Рено», а затем свернул во дворы. Там водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в забор. Молодые люди вылезли из машины и бросились бежать. Росгвардейцы кинулись за ними, но задержать смогли только одного. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний житель Череповца. Подозреваемого передали прибывшим на место полицейским.