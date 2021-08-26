В Вологде в пруду возле гаражей на улице Гагарина обнаружили тело мужчины

В Вологде следователи проводят проверку по факту обнаружения утром 24 августа тела мужчины в пруду возле ГСК "Каскад" на улице Гагарина.

Известно, что на мужчине нет обуви, он с обнаженным торсом. Следов насилия на теле нет. Личность погибшего устанавливается.

Его приметы: на вид 40-45 лет, среднего роста и худощавого телосложения с татуировками на теле. Был одет в серые спортивного типа брюки с боковой черной полосой.

Точную причину смерти установит экспертиза. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.