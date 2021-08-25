В Никольске полицейские раскрыли угон автомобиля вахтовика из Сокольского района

В Никольское полицейские раскрыли угон автомобиля вахтовика из Сокольского района.

«Мужчина пояснил, что накануне отдыхал в компании коллег по работе. В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора, и его избили. Позже, собравшись домой, сокольчанин обнаружил, что автомобиль марки „Ховер Гренд Вол“, припаркованный недалеко от работы, бесследно исчез», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Машину нашли брошенной в Костромской области. Подозреваемым в угоне оказался 34-летний местный житель — коллега потерпевшего. Он отрицал свою причастность к преступлению, но его вину удалось доказать.

По факту угона с применением насилия, опасного для жизни или здоровья возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.