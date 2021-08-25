В Никольске полицейские раскрыли угон автомобиля вахтовика из Сокольского района

25.08.2021 [Происшествия]

В Никольское полицейские раскрыли угон автомобиля вахтовика из Сокольского района.

«Мужчина пояснил, что накануне отдыхал в компании коллег по работе. В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора, и его избили. Позже, собравшись домой, сокольчанин обнаружил, что автомобиль марки „Ховер Гренд Вол“, припаркованный недалеко от работы, бесследно исчез», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Машину нашли брошенной в Костромской области. Подозреваемым в угоне оказался 34-летний местный житель — коллега потерпевшего. Он отрицал свою причастность к преступлению, но его вину удалось доказать.

По факту угона с применением насилия, опасного для жизни или здоровья возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Тэги: угон, насилие
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты
Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»
Масштабного отключения водоснабжения в Вологде удалось избежать благодаря переподключению участков сети
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Сбивший насмерть 16-летнего велосипедиста в Вытегорском районе водитель задержан
Памятник архитектуры на улице Герцена, 38 в Вологде купил Герман Якимов
Мужчину и женщину, которые ушли в лес и не вернулись, разыскивают в Вологодском районе
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки

Похожие новости

В Кадуе мужчина угнал машину знакомой, чтобы покататься

Возбуждено уголовное дело

545
0

Троих жителей Верховажского района осудили за серию угонов

Одному из фигурантов дела исполнилось 18 лет, двоим остальным — ещё нет. Все получили реальные сроки лишения свободы.

901
0

Череповчанин нашёл на улице ключи и угнал чужой «Мерседес»

Задержавшим его полицейским он сказал, что хотел вернуть ключи владельцу, но уехал в деревню к девушке, попал в ДТП и сбежал с места происшествия

1807
0

Двое пьяных вологжан угнали машину, чтобы съездить в магазин

Возбуждены уголовные дела

1236
0

В Вологде полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного угонщика

Мужчина в итоге не справился с управлением и съехал в кювет

3736
0

Устюжанин получил полтора года условно за угон чужой «Газели»

Он залез в незапертую машину, чтобы съездить в магазин

787
0

В Вологде угонщики «Опеля» не справились с управлением и врезались в мусорный бак

Троих злоумышленников задержали росгвардейцы и сотрудники полиции

2068
0

Вологжанин получил три года колонии за угон машины у таксиста

12 ноября 2020 года пьяный подсудимый, угрожая потерпевшему ножом, сел за руль его авто и врезался в дом

938
0

Череповчанин угнал «Фольксваген» и попал в ДТП

Перед этим он пытался купить у потерпевшего «ВАЗ», но не смог договориться о цене

2083
0

В Кадуе задержали пьяного водителя за рулём угнанной «Мазды»

Автомобиль пропал из деревни Новое

1246
0

Пьяный 18-летний устюжанин угнал автомобиль и пытался скрыться от полицейских

Для его задержания сотрудникам ДПС пришлось применить огнестрельное оружие

1748
0

18-летний житель Великого Устюга угнал машину и съехал в кювет по пути в Архангельскую область

Задержавшим его полицейским юноша сказал, что ехал в Котлас, чтобы забрать документы из учебного заведения

1564
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Никольске полицейские раскрыли угон автомобиля вахтовика из Сокольского района
Вологодские футболисты разгромили команду из Гаврилов-Яма со счетом 6:0
Таблицу Менделеева нарисуют на новом здании общежития химико-технологического колледжа в Череповце
Проблему запаха канализации возле «Локомотива» в Вологде обещают решить установкой фильтров
Череповчанин взял кредит и перевёл мошенникам больше полутора миллионов рублей
228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Великом Устюге задержали водителя, который ездил по тротуарам
 
24.08.2021 [Политика]

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка

3488
0
25.08.2021 [БлогоVO]

Обнаружил на нашей помойке... Мэр города...

826
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

1120
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика