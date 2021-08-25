Вологодские футболисты разгромили команду из Гаврилов-Яма со счетом 6:0

ФК «Динамо-Вологда» разгромил ФК «Агат» из Гаврилов-Яма в Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».

Матч прошел в Вологде на одноименном стадионе и завершился со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Хет-триком в ворота соперника отметился нападающий "бело-голубых" Семён Финашин, ещё по голу на свой счёт записали Кирилл Корепов, Артур Малыгин и Владислав Беляев.

После этой победы вологжане набирают 46 очков в 17 матчах. И в следующем туре, 1 сентября, встретятся с СШОР по футболу из Тверской области. ФК «Череповец - СШОР Витязь» сегодня чуть позднее сыграет с "молодежкой" ярославского «Шинника».