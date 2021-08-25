Таблицу Менделеева нарисуют на новом здании общежития химико-технологического колледжа в Череповце

25.08.2021 [Общество]
Таблицу Менделеева нарисуют на новом здании общежития химико-технологического колледжа в Череповце

В Череповецком химико-технологическом колледже рассказали, как будет выглядеть новое здание общежития ссуза, которое собираются построить в 2023 году. Планируется, что объект возведут  на въезде в Северный район, на фасаде девятиэтажки разместят элементы таблицы Менделеева. 

«Таблица Менделеева — отличительный знак. Конечно, будет не вся таблица, сделаем выборку. Еще на фасаде будет логотип „ФосАгро“ и колледжа. Это будет современный кампус с необходимым оборудованием, постирочными, кухнями, зонами отдыха, комнатами для учебы. Будут актовый и спортивный залы, медицинский участок. Комнаты для мальчиков оформим в голубых и зеленых тонах, для девочек — более нежные тона. Планируются комнаты двухместные и трехместные. Потребность в местах высокая. Нынешнее общежитие находится в старом здании, там только 50 мест. Свыше 60% студентов колледжа — иногородние. Многие живут на съемных квартирах, у родственников», — цитирует слова директора колледжа Елены Быковой официальный сайт Череповца. 

Новое здание будет рассчитано на 180-200 человек, средства на его строительство выделит областной бюджет и компания  «ФосАгро».

Фото с официального сайта мэрии Череповца

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