Таблицу Менделеева нарисуют на новом здании общежития химико-технологического колледжа в Череповце

В Череповецком химико-технологическом колледже рассказали, как будет выглядеть новое здание общежития ссуза, которое собираются построить в 2023 году. Планируется, что объект возведут на въезде в Северный район, на фасаде девятиэтажки разместят элементы таблицы Менделеева.

«Таблица Менделеева — отличительный знак. Конечно, будет не вся таблица, сделаем выборку. Еще на фасаде будет логотип „ФосАгро“ и колледжа. Это будет современный кампус с необходимым оборудованием, постирочными, кухнями, зонами отдыха, комнатами для учебы. Будут актовый и спортивный залы, медицинский участок. Комнаты для мальчиков оформим в голубых и зеленых тонах, для девочек — более нежные тона. Планируются комнаты двухместные и трехместные. Потребность в местах высокая. Нынешнее общежитие находится в старом здании, там только 50 мест. Свыше 60% студентов колледжа — иногородние. Многие живут на съемных квартирах, у родственников», — цитирует слова директора колледжа Елены Быковой официальный сайт Череповца.

Новое здание будет рассчитано на 180-200 человек, средства на его строительство выделит областной бюджет и компания «ФосАгро».