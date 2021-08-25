Проблему запаха канализации возле «Локомотива» в Вологде обещают решить установкой фильтров

В администрации Вологды сообщили о том, что вопрос с запахом канализации в районе стадиона «Локомотив» будет решен в ближайшее время.

— Сегодня начались работы по монтажу фильтров на канализацию в районе Локомотива. Давняя проблема. До 1 сентября будет установлено 3 фильтра, по мнению специалистов это должно решить вопрос неприятного запаха, — сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что на проблемы с канализацией в этом районе жалуются уже не один десяток лет. В 1992 году там, где сейчас находится улица Молодежная, проложили канализационную трубу — коллектор. Тогда труба пролегала практически за городом, но по мере застройки микрорайона стала проблемой для жителей. Технический директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Николай Усачев в ноябре 2016 года сказал телеканалу ТВ7, что на решение проблемы нужно 5 млн рублей.