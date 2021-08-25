Череповчанин взял кредит и перевёл мошенникам больше полутора миллионов рублей

47-летний череповчанин стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка. Собеседник сказал, что из-за утечки персональных данных, мошенники подали от имени потерпевшего заявки на кредиты в разных банках.

«Для сохранности своих сбережений, необходимо перебить заявку и взять новый кредит, а затем перевести эти денежные средства на безопасный счет. Потерпевший согласился, отправился в указанный банк, оформил кредит на сумму 1 174 000 рублей и все денежные средства перевел на указанные счета», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

После пострадавший также перевёл на указанные звонившим счета личные сбережения. Общая сумма ущерба составила 1 638 000 рублей.