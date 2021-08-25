228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

25.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 228 новых случаев коронавирусной инфекции. Столько же человек выздоровели, шесть умерли. Такие данные 25 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 60 432 пациентам. Большая часть из них — 53 907 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 575 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что популярные пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Вологды и Череповца переходят на ежедневный режим работы.

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты
Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»
Масштабного отключения водоснабжения в Вологде удалось избежать благодаря переподключению участков сети
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Сбивший насмерть 16-летнего велосипедиста в Вытегорском районе водитель задержан
Памятник архитектуры на улице Герцена, 38 в Вологде купил Герман Якимов
Мужчину и женщину, которые ушли в лес и не вернулись, разыскивают в Вологодском районе
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки

Похожие новости

Где в Вологде и Череповце можно сделать прививку от коронавируса в выходные: режим работы пунктов

Пункты вакцинации в ТЦ «Мармелад» и Дворце спорта в Вологде переходят на ежедневный режим работы

342
0

225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

221 человек выздоровели, семеро умерли

580
0

Заведующий моногоспиталем в Череповце рассказал о новых проявлениях коронавируса

Это может быть связано с тем, что появились новые штаммы

1587
0

Более 60 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область

Это самая крупная поставка препарата с начала иммунизации

1288
0

226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

195 человек выздоровели, семеро умерли

528
0

В России людям старше 60 лет разрешили использовать вакцину «Спутник Лайт»

Этот вариант вакцины используют в первую очередь для ревакцинации

687
0

224 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

179 человек выздоровели, семь умерли

1278
0

229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

225 человек выздоровели, восемь умерли

1513
0

230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

205 человек выздоровели, семь умерли

1311
0

Среди привитых от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов

1539
0

228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

218 человек выздоровели, восемь умерли

1061
0

226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

206 человек выздоровели, восемь умерли

999
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Проблему запаха канализации возле «Локомотива» в Вологде обещают решить установкой фильтров
Череповчанин взял кредит и перевёл мошенникам больше полутора миллионов рублей
228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Великом Устюге задержали водителя, который ездил по тротуарам
В Кадуе оштрафовали предпринимателя, организовывающего питание студентов колледжа
В Вологде задержали подозреваемых в серии краж крышек канализационных люков
Линейки первого сентября в Вологодской области состоятся
 
24.08.2021 [Политика]

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка

3031
0
25.08.2021 [БлогоVO]

Обнаружил на нашей помойке... Мэр города...

454
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

1066
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика