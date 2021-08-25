228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 228 новых случаев коронавирусной инфекции. Столько же человек выздоровели, шесть умерли. Такие данные 25 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 60 432 пациентам. Большая часть из них — 53 907 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 575 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что популярные пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Вологды и Череповца переходят на ежедневный режим работы.