В Великом Устюге задержали водителя, который ездил по тротуарам

25.08.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге сотрудники Росгвардии задержали водителя "Тойота Королла", который ездил по тротуарам на площади Ленина.

«Водитель иномарки передвигался по пешеходным переходам и дорожкам, ездил по тротуарам, создавая угрозу другим участникам движения. Увидев патрульный автомобиль, находящийся за рулем авто мужчина попытался скрыться», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

22-летний задержанный пояснил, что таким образом пытался сократить путь. Его передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: ПДД, нарушение, Росгвардия

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