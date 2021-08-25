В Великом Устюге задержали водителя, который ездил по тротуарам

В Великом Устюге сотрудники Росгвардии задержали водителя "Тойота Королла", который ездил по тротуарам на площади Ленина.
«Водитель иномарки передвигался по пешеходным переходам и дорожкам, ездил по тротуарам, создавая угрозу другим участникам движения. Увидев патрульный автомобиль, находящийся за рулем авто мужчина попытался скрыться», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области
22-летний задержанный пояснил, что таким образом пытался сократить путь. Его передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.