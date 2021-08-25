В Кадуе оштрафовали предпринимателя, организовывающего питание студентов колледжа

Прокуратура выявила нарушения закона при организации питания студентов Кадуйского энергетического колледжа. Проверка была проведена в мае.

— Надзорные мероприятия показали, что представителем бизнес-сообщества при оказании услуги по организации питания в указанном образовательном учреждении допущены грубые нарушения требований технического регламента, в частности не обеспечен температурный режим при хранении продуктов питания, на пищевых продуктах отсутствовала маркировка и т. д. — сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам проверки предпринимателю, занимавшемуся организацией питания обучающихся в колледже, было вынесено представление об устранении нарушений. Все недостатки были устранены. Кроме того, прокуратура возбудила в отношении бизнесмена административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов обязательных требований к продукции, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

Рассмотрев его материалы, Арбитражный суд Вологодской области оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей.