В Вологде задержали подозреваемых в серии краж крышек канализационных люков

В Вологде полицейские раскрыли серию краж крышек канализационных люков.

Потерпевшие заявили о пропаже пяти крышек. Ущерб от действий злоумышленников составил около 20 тысяч рублей. Подозреваемыми в кражах оказались сожители — 50-летний мужчина и 49-летняя женщина. Их задержали.

«В ходе беседы с полицейскими задержанные пояснили, что никто из них не работает, поэтому основным источником дохода стала выручка от сдачи металла в пункты его приема. В ночное время они на своей машине вдвоем ездили по улицам города и в безлюдных местах похищали крышки от канализационных люков. За свою преступную деятельность в городе Вологде они успели украсть 5 крышек, за которые получили порядка 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области