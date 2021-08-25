В Череповце осудили нанимателя, по вине которого погиб рабочий

В Череповце суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшего смерть человека.

По материалам дела, в марте 2021 года подсудимый на основании устного соглашения нанял на работу пострадавшего Р. 5 апреля Р., находившийся в состоянии опьянения и не имевший квалификации, необходимой для проведения высотных работ, упал с высоты не менее пяти метров при демонтаже трубы с дома № 7Б на улице Комарова и скончался на месте происшествия.

Суд пришёл к выводу, что смерть рабочего находится в прямой причинно-следственной связи с нарушением подсудимым должностных обязанностей и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Его также обязали выплатить матери погибшего 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.