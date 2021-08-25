Жительница Федотово убила сожителя за отказ выпить

25.08.2021 [Происшествия]

В Вологодском районе суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве сожителя.

По материалам дела, инцидент произошёл в квартире потерпевшего М. в посёлке Федотово в сентябре 2020 года. Подсудимая  толкнула мужчину, отчего тот упал, и не менее восьми раз ударила его ножом. От полученных ран он скончался в больнице 4 октября 2020 года.

Обвиняемая частично признала вину и пояснила, что не хотела смерти сожителя. Она пояснила, что жила с ним с конца августа до середины сентября, они вместе выпивали и часто ссорились из-за отсутствия выпивки.

«Тем сентябрьским утром, когда в квартире находились она с М. и С., который спал, она стала уговаривать сожителя выпить, а тот отказывался пить без С., потом стал обзывать ее, ударил рукой по лицу и кружкой по голове. Тогда она толкнула его с табуретки и ударила его ножом. На шум из комнаты вышел С., закричал, что они мешают ему спать, достал портвейн, они втроем выпили. Когда она стала уходить, то предложила М. вызвать скорую, но тот отказался, ссылаясь на то, что у него все нормально», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Она также рассказала, что после ещё несколько раз заходила к М., звонила в домофон, но ей никто не открывал, а 4 октября узнала о его смерти. В содеянном она раскаялась.

Осуждённой назначено наказание в виде девяти с половиной лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: пьянка, убийство, приговор

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