Улицу Гагарина в Кириллове отремонтируют в этом году по просьбам жителей

24.08.2021 [Общество]

Первым объектом, отремонтированным в рамках областного проекта «ГРАДСОВЕТЫ: Общее дело!», станет улица Гагарина в Кириллове. 

Суть проекта, напомним, заключается в том, что на специальном сайте градсовет35.РФ собираются предложения жителей для продолжения ремонта, строительства и реконструкции объектов. По словам губернатора Олега Кувшинникова, на сегодняшний день собрано больше 210 тысяч предложений. 25% из них касаются ремонта дорог. Сразу 60 обращений — по поводу улицы Гагарина в Кириллове. 

«Эту дорогу уже начинали ремонтировать на отдельных участках в 2019 и 2020 году. Сейчас, по предложению жителей Кирилловского района, необходимо привести в порядок три отрезка общей протяженностью 1,3 километра. Дополнительная потребность — порядка 15 миллионов рублей. При этом ремонт можно завершить в течение сентября этого года, — отметил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции „Единая Россия“ Андрей Луценко. — Это будет первый объект, отремонтированный в рамках проекта „ГРАДСОВЕТЫ: Общее дело!“ Добавлю, что многие предложения из этого проекта войдут в программу фракции „Единая Россия“, за которую мы несем ответственность и которую намерены реализовать в ближайшие пять лет».

Сегодня было принято решение, что в третий этап ремонта Гагарина войдут участки от ул. Революционной до ул. Дзержинского, от Центра культурного развития до ул. Парижской Коммуны и от ул. Молодежной до дома №7 по ул. Гагарина.

По словам губернатора Вологодской области, в ближайшее время в регионе состоятся два градостроительных совета – в Череповецком и Харовском районах, и в их основу лягут именно те предложения, которые зарегистрированы на сайте грасовет35.РФ.  Власти готовы выделить дополнительные средства на решение главных, по мнению вологжан, проблем, не дожидаясь следующего бюджетного цикла, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области. 

Тэги: ЗСО

ТОП НЕДЕЛИ

В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты
В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды
Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»
Масштабного отключения водоснабжения в Вологде удалось избежать благодаря переподключению участков сети
С 18 августа в Вологде по трем маршрутам начнут курсировать новые троллейбусы
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Сбивший насмерть 16-летнего велосипедиста в Вытегорском районе водитель задержан
Памятник архитектуры на улице Герцена, 38 в Вологде купил Герман Якимов
Мужчину и женщину, которые ушли в лес и не вернулись, разыскивают в Вологодском районе

Похожие новости

Музей вологодских сталкеров переехал в новое помещение

Теперь он находится по адресу: Вологда, Предтеченская, 19А. Работает по предварительным заявкам

1112
0

ФОКОТы, которые строятся у школ в Вологде, должны быть сданы к 1 сентября

Изначально в городе планировали создать четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, но потом было решено увеличить их количество до 12

1173
0

Двум партиям отказали в регистрации на выборы в ЗСО в Вологодской области

Причиной отказа избирком назвал недостаточное количество достоверных подписей избирателей

3562
0

Тропу здоровья и площадку для воркаута оборудуют в Тарноге

Также руководство области озвучило необходимость постройки в Тарноге ещё одного ФОКа

924
0

Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог и улиц в Тарногском районе в ближайшие годы

Таковы итоги градсовета, проведенного накануне в муниципалитете

3241
0

Более 7,5 млрд рублей направят на ремонт трассы Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово

В 2021 году будут проведены работы по устройству слоев износа на 73-78 км. и на участке от Великого Устюга до Красавино. Общая стоимость ремонта превысит 200 миллионов рублей.

780
0

Ремонт дороги Вытегра-Ошта начнется в 2021 году

Значительную часть года она была непроезжей и для легкового транспорта, и для автобусов

2016
0

Около 80 млн рублей направят на ремонт уличной сети в Вытегорском районе

Такое решение было принято по итогам градсовета

718
0

Вопрос обеспечения качественной водой жителей вологодских сел и деревень вынесут на федеральный уровень

С такой инициативой выступил председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко

4405
0

Михаил Ставровский покинул пост председателя комитета по экологии Заксобрания Вологодской области

Эту должность займет депутат Татьяна Никитина

1777
0

Экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяну Муромцеву подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

3 ноября суд избрал женщине меру пресечения в виде «запрета определенных действий»: ей нельзя общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми по ее уголовному делу

2186
0

Бюджет Вологодской области на 2021 год запланирован с дефицитом в 6 млрд. рублей

Главный финансовый документ региона передали в Законодательное собрание для рассмотрения депутатами

1903
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Улицу Гагарина в Кириллове отремонтируют в этом году по просьбам жителей
Хоккейный клуб «Северсталь» представил своих новичков
Ночью в Череповце на улице Архангельской сгорел «Форд Фокус»
Продлен прием абитуриентов на свободные бюджетные места в вологодских вузах и ссузах
Грязовчанина, который вытолкнул полицейского из машины, оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Нюксенице могут пройти дебаты между единороссом и коммунистом
Директор строительной фирмы в Вологде задолжал работникам больше миллиона рублей
 
24.08.2021 [Политика]

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка

1595
0
24.08.2021 [БлогоVO]

Как можно оценить востребованность троллейбуса, когда он на линии всего один и ездит только с 10 до 14 часов?

269
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

922
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика