Улицу Гагарина в Кириллове отремонтируют в этом году по просьбам жителей

Первым объектом, отремонтированным в рамках областного проекта «ГРАДСОВЕТЫ: Общее дело!», станет улица Гагарина в Кириллове.

Суть проекта, напомним, заключается в том, что на специальном сайте градсовет35.РФ собираются предложения жителей для продолжения ремонта, строительства и реконструкции объектов. По словам губернатора Олега Кувшинникова, на сегодняшний день собрано больше 210 тысяч предложений. 25% из них касаются ремонта дорог. Сразу 60 обращений — по поводу улицы Гагарина в Кириллове.

«Эту дорогу уже начинали ремонтировать на отдельных участках в 2019 и 2020 году. Сейчас, по предложению жителей Кирилловского района, необходимо привести в порядок три отрезка общей протяженностью 1,3 километра. Дополнительная потребность — порядка 15 миллионов рублей. При этом ремонт можно завершить в течение сентября этого года, — отметил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции „Единая Россия“ Андрей Луценко. — Это будет первый объект, отремонтированный в рамках проекта „ГРАДСОВЕТЫ: Общее дело!“ Добавлю, что многие предложения из этого проекта войдут в программу фракции „Единая Россия“, за которую мы несем ответственность и которую намерены реализовать в ближайшие пять лет».

Сегодня было принято решение, что в третий этап ремонта Гагарина войдут участки от ул. Революционной до ул. Дзержинского, от Центра культурного развития до ул. Парижской Коммуны и от ул. Молодежной до дома №7 по ул. Гагарина.

По словам губернатора Вологодской области, в ближайшее время в регионе состоятся два градостроительных совета – в Череповецком и Харовском районах, и в их основу лягут именно те предложения, которые зарегистрированы на сайте грасовет35.РФ. Власти готовы выделить дополнительные средства на решение главных, по мнению вологжан, проблем, не дожидаясь следующего бюджетного цикла, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.