Хоккейный клуб «Северсталь» представил своих новичков

24.08.2021 [Спорт]

За последние несколько дней к команде ХК «Северсталь» присоединились защитники Михаил Гордеев и Илья Хохлов, а также нападающий Ильдар Шиксатдаров.

Михаил Гордеев был обменян в череповецкий клуб на «денежную компенсацию» из ХК «Сочи». В минувшем сезоне Гордеев за «южан» провел всего один матч, после чего был отправлен в клуб Высшей хоккейной лиги, «Ижсталь».

Защитник Илья Хохлов перешел в Череповец на правах свободного агента, незадолго до этого расторгнув контракт с новосибирской «Сибирью», за которую в минувшем сезоне провел 41 матч и набрал 7 очков при показателе полезности «-5».

Ещё один новичок «металлургов», нападающий Ильдар Шиксатдаров, был обменян у нижнекамского «Нефтехимика». В обратном направлении отправился Руслан Петрищев. В прошлом сезоне за «Нефтехимик» Шиксатдаров сыграл 52 матча, набрав 14 очков при показателе полезности «-13».

Тэги: ХК «Северсталь»

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