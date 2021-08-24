Продлен прием абитуриентов на свободные бюджетные места в вологодских вузах и ссузах

В Вологодской области решили продлить приемную кампанию в высших учебных заведениях, а также в колледжах и техникумах. В вузах прием продлится до конца сентября, в ссузах — до 25 ноября.

— Это реальный шанс получить образование для тех, кто остался «за бортом» вследствие внедрения в этом году новых правил приема в высшие учебные заведения. Такие случаи наблюдаются в результате аннулирования «второй волны» зачисления и особенностей приемной кампании, состоявшейся в дистанционном формате, — сообщает пресс-служба губернатора.

На данный момент в двух вузах Вологодской область есть свободные бюджетные места.

Так,в Вологодскую ГМХА им. Н.В. Верещагина можно поступить по следующим направлениям: технологические машины и оборудование, продукты питания продукты питания животного происхождения, технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, садоводство, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, водные биоресурсы и аквакультура, ветеринария, зоотехния, ветеринарно-санитарная экспертиза. Уточнить интересующую информацию можно по телефону приемной комиссии 8 (8172) 52-55-00.

В ЧГУ бюджетные места остались на направлениях: прикладная математика и информатика, радиофизика, информационные системы и технологии, информационная безопасность, автоматизация технологических процессов и производств, строительство, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика, технологические машины и оборудование, химическая технология, техносферная безопасность, металлургия, наземные транспортно-технологические средства. Справки по телефону 8 (8202) 51-71-88.

Список колледжей и техникумов Вологодской области, в которых можно получить среднее специальное образование на бюджетной основе, список специальностей можно изучить на сайте департамента образования региона.