Грязовчанина, который вытолкнул полицейского из машины, оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Вологде суд вынес приговор 23-летнему жителю Грязовецкого района, признанному виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Днём 6 февраля 2021 года сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков с другими полицейскими на улице Кирова подошёл к автомобилю «КИА», в котором сидел подсудимый, подозреваемый в покушении на сбыт запрещённых веществ. Он предъявил ему удостоверение и попросил выйти из машины. В ответ на это обвиняемый заблокировал окна и двери авто и попытался уехать. Полицейский разбил стекло и проник в салон машины, а водитель ударил его ладонью в лоб и правое предплечье. В районе детского сада «Радуга» на улице Пролетарской обвиняемый вытолкнул потерпевшего из машины на проезжую часть, отчего тот получил ссадины и испытал боль.

Подсудимый признал вину, и суд назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дело о незаконном сбыте наркотиков сейчас рассматривается, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.