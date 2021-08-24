Директор строительной фирмы в Вологде задолжал работникам больше миллиона рублей

24.08.2021 [Общество]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении директора местной строительной фирмы, подозреваемого в невыплате зарплаты, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Поводом к возбуждению стали материалы прокурорской проверки, согласно которой, подозреваемый — руководитель организации, производящей стройматериалы — с февраля 2019 года по июль 2021 года допустил нарушения в выплате зарплаты работникам. Задолженность перед 14 сотрудниками составила больше 1,2 млн. рублей.

Расследование продолжается.

Тэги: долги по зарплате, уголовное дело

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