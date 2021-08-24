Встреча с любителями истории, которые повторяют путь мореплавателя Ченслера, пройдёт в Вологде 27 августа

Любители истории пытаются повторить маршрут знаменитого мореплавателя Ричарда Ченслера. Их путь будет лежать через Вологду, где 27 августа они организуют встречу в библиотеке на улице Пролетарской.

– Волонтёрский исторический проект «Ченслериада-2» посвящается 500-летнему юбилею английского мореплавателя Ричарда Ченслера, который в 1553 году приплыл по морю к устью Северной Двины, а оттуда по требованию Ивана Грозного отправился в Москву. Этот маршрут пытаются повторить два добровольца – Вадим Михайлов и Сергей Борисов, – говорится в анонсе мероприятия.

Ранее они уже воссоздавали путь рыбного обоза Михайло Ломоносова из Холмогор в Москву.

Путь Ричарда Ченслера тогда пролегал через Вологду. Поэтому и экспедиция сделает здесь остановку.

– Вадим Михайлов и Сергей Борисов расскажут о судьбе Ричарда Ченслера и собственных впечатлениях от путешествия. А ещё о первом российском после в Англии 1556-1557 гг., который отправился с Ченслером к королеве Марии Тюдор и сумел договориться о выгодных для России условиях сотрудничества между странами. Между прочим, звали его Осип Непея, и был он уроженцем нашего края! – сообщают сотрудники библиотеки.

Встреча с путешественниками состоится в пятницу, 27 августа, в 17:00, в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный. Возрастных ограничений нет.

