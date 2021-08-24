Встреча с любителями истории, которые повторяют путь мореплавателя Ченслера, пройдёт в Вологде 27 августа

24.08.2021 [Культура]

Любители истории пытаются повторить маршрут знаменитого мореплавателя Ричарда Ченслера. Их путь будет лежать через Вологду, где 27 августа они организуют встречу в библиотеке на улице Пролетарской.

– Волонтёрский исторический проект «Ченслериада-2» посвящается 500-летнему юбилею английского мореплавателя Ричарда Ченслера, который в 1553 году приплыл по морю к устью Северной Двины, а оттуда по требованию Ивана Грозного отправился в Москву. Этот маршрут пытаются повторить два добровольца – Вадим Михайлов и Сергей Борисов, – говорится в анонсе мероприятия.

Ранее они уже воссоздавали путь рыбного обоза Михайло Ломоносова из Холмогор в Москву. 

Путь Ричарда Ченслера тогда пролегал через Вологду. Поэтому и экспедиция сделает здесь остановку.

– Вадим Михайлов и Сергей Борисов расскажут о судьбе Ричарда Ченслера и собственных впечатлениях от путешествия. А ещё о первом российском после в Англии 1556-1557 гг., который отправился с Ченслером к королеве Марии Тюдор и сумел договориться о выгодных для России условиях сотрудничества между странами. Между прочим, звали его Осип Непея, и был он уроженцем нашего края! – сообщают сотрудники библиотеки.

Встреча с путешественниками состоится в пятницу, 27 августа, в 17:00, в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный. Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: путешественники, история

ТОП НЕДЕЛИ

В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты
В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды
Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»
Масштабного отключения водоснабжения в Вологде удалось избежать благодаря переподключению участков сети
С 18 августа в Вологде по трем маршрутам начнут курсировать новые троллейбусы
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Сбивший насмерть 16-летнего велосипедиста в Вытегорском районе водитель задержан
Памятник архитектуры на улице Герцена, 38 в Вологде купил Герман Якимов
Мужчину и женщину, которые ушли в лес и не вернулись, разыскивают в Вологодском районе

Похожие новости

За 42 часа доехали до Сочи череповчане на 27-летних «Жигулях»-кабриолете

Они потратили 6200 рублей на бензин и 250 рублей – штраф за отсутствие брызговиков

1717
0

Путешественник-автостопщик из Санкт-Петербурга посетил Вологду и направляется в Кириллов

Александру Пласткову не понравилось в Молочном. Говорит, что люди там скучные. 

1855
0

Аллея в форме компаса появится под Тотьмой

Деревья планируют высадить на Дедовом острове

1516
0

Вологжане отправились в Сочи на велосипедах

Двое молодых людей выехали из Тарноги. Из-за погоды им пришлось остаться на несколько дней в Вологде, и журналисты newsvo успели с ними пообщаться

4159
3

Памятный знак Ерофею Хабарову открыли в Вологодской области

Торжественная церемония прошла в деревне Красавино

3830
2

Федор Конюхов мечтает о судоверфи в Тотьме

Под Тотьмой открылся научно-учебный корпус Школы путешественников Федора Конюхова.  В планах – строительство новых корпусов и учебной судоверфи

3876
0

Вологжанин отправляется на Чёрное море на велосипеде

Андрей Сорокин собирается проехать около 2 тысяч километров из Вологды в Новороссийск за две недели и посетить еще несколько черноморских городов

3114
0

Автопутешественник увез горсть вологодской земли для монумента "Россия - наш общий дом"

 Несколько килограммов вологодской земли забрал с собой автопутешественник Вячеслав Черемискин. Энтузиаст собирает образцы почвы со всей России, чтобы создать в Москве монумент "Россия - наш общий дом"

1251
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Улицу Гагарина в Кириллове отремонтируют в этом году по просьбам жителей
Хоккейный клуб «Северсталь» представил своих новичков
Ночью в Череповце на улице Архангельской сгорел «Форд Фокус»
Продлен прием абитуриентов на свободные бюджетные места в вологодских вузах и ссузах
Грязовчанина, который вытолкнул полицейского из машины, оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Нюксенице могут пройти дебаты между единороссом и коммунистом
Директор строительной фирмы в Вологде задолжал работникам больше миллиона рублей
 
24.08.2021 [Политика]

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка

1595
0
24.08.2021 [БлогоVO]

Как можно оценить востребованность троллейбуса, когда он на линии всего один и ездит только с 10 до 14 часов?

269
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

922
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика