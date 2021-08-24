В Кадуе мужчина угнал машину знакомой, чтобы покататься

24.08.2021 [Происшествия]

В Кадуе полицейские раскрыли угон автомобиля.

Потерпевшая — жительница Череповца — рассказал, что отдыхала с друзьями на берегу реки недалеко от деревни Маза. Там же она оставила машину, а на следующий день обнаружила, что она пропала.

Подозреваемым в угоне оказался 27-летний приятель владелицы автомобиля.

«В беседе с оперативниками подозреваемый дал признательные показания. По словам задержанного, воспользовавшись тем, что машина была открыта, а ключи лежали в салоне машины, он взял транспорт, чтобы прокатиться по району», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: угон

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