В Кадуе мужчина угнал машину знакомой, чтобы покататься

В Кадуе полицейские раскрыли угон автомобиля.

Потерпевшая — жительница Череповца — рассказал, что отдыхала с друзьями на берегу реки недалеко от деревни Маза. Там же она оставила машину, а на следующий день обнаружила, что она пропала.

Подозреваемым в угоне оказался 27-летний приятель владелицы автомобиля.

«В беседе с оперативниками подозреваемый дал признательные показания. По словам задержанного, воспользовавшись тем, что машина была открыта, а ключи лежали в салоне машины, он взял транспорт, чтобы прокатиться по району», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.