225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

24.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 225 новых случаев коронавирусной инфекции, 221 человек выздоровел, семеро умерли. Такие данные 24 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 60 204 пациентам. Большая часть из них — 53 679 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 569 человек.

Тем временем, заведующий моногоспиталем в Череповце рассказал о новых проявлениях коронавируса.
 

Тэги: коронавирус

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