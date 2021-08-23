Спортивный забег и квест прошли в Вологде в День флага России

В День флага в Вологде прошли праздничные мероприятия, организаторами которых выступили МКУ «Центр по работе с населением», МЦ «Гор.Сом35» и Физкультурно-спортивный центр города при поддержке администрации города.

Эстафета «Лига территорий. Семейный зачет» проходила на территории Кремлевского парка. В ней приняли участие 42 семьи из Вологды, Череповца, а также поселков Майский и Васильевское. Семейные команды в составе трех человек пробежали две дистанции по 500 метров и одну – 200 метров. Самую короткую дистанцию бежали младшие члены семьи. Участники соревнований также выполнили нормативы по дисциплинам ГТО и посетили мастер-класс по скандинавской ходьбе, сообщает пресс-служба городской администрации. По итогам эстафеты судьи выявили самые быстрые команды, они получили кубки и медали.

Дню государственного флага был посвящен и городской квест «Тайна флага». Организаторами игры выступил молодежный центр «Гор.Сом35». Для участия в квесте вологжанам нужно было собрать команду до 4 человек и иметь мобильный телефон с доступом в интернет. Поприветствовала участников квеста депутат Законодательного собрания области, член фракции «Единая Россия» Марина Денисова.

Протяженность игрового маршрута составила около 5 км. Проходить станции можно было в любом порядке, все они были расположены в центральной части города. Первым заданием для вологжан стало участие в флешмобе, где нужно было развернуть гигантский российский флаг.

«На каждом этапе были задания, связанные с флагом. Участникам нужно было отгадывать места, где в городе находится триколор, и решать загадки. Они связаны и с историей флага, и с государственными символами и с историей Вологды», - рассказал создатель квеста Дмитрий Шубин.



В честь праздника над административными зданиями, строящимися и социально значимыми объектами областной столицы был поднят российский триколор.