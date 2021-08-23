26-летний житель Вологды подозревается в серии дистанционных мошенничеств

В Вологде сотрудники полиции раскрыли мошенничества в отношении 45-летней и 27-летней местных жительниц.

Женщины рассказали, что нашли в соцсети объявление пользователя, который предлагал оказать помощь в покупке техники с большой скидкой.

«В переписке с потенциальными покупателями молодой человек уверял, что является сотрудником крупного магазина цифровой техники, поэтому может обеспечить большую выгоду. Вологжанки воспользовались услугами предприимчивого продавца, перевели деньги за товар, но так и не получили свою технику. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемого, которым оказался 26-летний вологжанин, задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Молодой человек признался, что брал деньги за товар и не собирался выполнять обязательства перед покупателями. Он полностью возместил потерпевшим ущерб.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.