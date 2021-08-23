Двое вологжан устроили драку на Горбатом мосту

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, устроивших драку на Горбатом мосту. Инцидент произошёл 23 августа около 01:00.

«Молодые люди на пешеходной дорожке, выражая явную агрессию, наносили друг другу удары. Росгвардейцы остановились для выяснения обстоятельств и пресекли драку», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Мужчины пояснили, что поссорились из-за личных неприязненных отношений. От медицинской помощи они отказались. Росгвардейцы передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.