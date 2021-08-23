Вологжане помогут тушить лесные пожары на территории заповедника в Мордовии

23.08.2021 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания 23 августа рассказал, что к нему поступила просьба о помощи в тушении лесных пожаров со стороны властей Мордовии. Было принято решение отправить вологодских специалистов в республику. 

— Уже подготовлены 20 человек лесной охраны. Из них 10 человек вологодской авиалесоохраны, пять человек Вашкинского лесхоза и пять человек Бабаевского лесхоза. Эта группа из 20 человек оснащена средствами пожаротушения — ранцевые огнетушители, мотопомпы. В 12 часов они выехали в Мордовию к месту тушения на четырех автомобилях УАЗ. Ориентировочное время прибытия — 12 часов ночи, — пояснил начальник департамента лесного комплекса области Роман Марков.

На данный момент в Мордовии действует 25 лесных пожаров на площади 8284 гектара, из них на территории заповедника и национального парка — более 2500 гектаров. 

В Вологодской области на данный момент нет ни одного действующего лесного пожара. Всего в этом сезоне их было 103. 

Тэги: лесные пожары

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