Вологодский лыжник Денис Спицов получил травму на этапе Кубка мира по лыжероллерам

Уроженец Вожегодского района, спортсмен Денис Спицов получил травму на этапе Кубка мира по лыжероллерам, который в эти дни проходит в эстонском Отепя.

Вместе напарником по команде Алексеем Червоткиным Спицов угодил в завал, который произошел на скоростном участке масс-старта. О том, как всё произошло, в интервью ТАСС рассказал тренер спортсменов Юрий Бородавко.

«Итальянец посчитал, что может втиснуться в небольшой просвет в группе, но в результате врезался в Дениса Спицова, — сказал Бородавко. — А после еще вылетел на Червоткина. В итоге оба были вынуждены сойти с дистанции, поскольку падение произошло на большой скорости — около 60 км/ч, они очень сильно ободрали кожу».

Сам Спицов в сторис своего Instagram выложил видео произошедшего и написал что всё в порядке.