Вологодский лыжник Денис Спицов получил травму на этапе Кубка мира по лыжероллерам

23.08.2021 [Спорт]

Уроженец Вожегодского района, спортсмен Денис Спицов получил травму на этапе Кубка мира по лыжероллерам, который в эти дни проходит в эстонском Отепя.

Вместе напарником по команде Алексеем Червоткиным Спицов угодил в завал, который произошел на скоростном участке масс-старта. О том, как всё произошло, в интервью ТАСС рассказал тренер спортсменов Юрий Бородавко.

«Итальянец посчитал, что может втиснуться в небольшой просвет в группе, но в результате врезался в Дениса Спицова, — сказал Бородавко. — А после еще вылетел на Червоткина. В итоге оба были вынуждены сойти с дистанции, поскольку падение произошло на большой скорости — около 60 км/ч, они очень сильно ободрали кожу». 

Сам Спицов в сторис своего Instagram выложил видео произошедшего и написал что всё в порядке.

Тэги: лыжероллеры, травмы

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты
Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды
«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?
Раскрыто убийство мужчины, совершенное в Череповце в 2004 году
Масштабного отключения водоснабжения в Вологде удалось избежать благодаря переподключению участков сети
Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»

Похожие новости

Вологжанка Анна Нечаевская завоевала четыре медали на Всероссийских соревнованиях лыжников-гонщиков

У Анны золото, два серебра и бронза

1807
0

Биатлонисты смогут тренироваться под Вологдой и летом

 Биатлонный стадион и лыжероллерная трасса появится в спортивно-оздоровительном комплексе «Изумруд». Развитие комплекса даст вологодским спортсменам возможность круглогодично тренироваться, не выезжая за пределы области

3272
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанку освободили от уголовной ответственности за использование поддельного больничного
Вологжане помогут тушить лесные пожары на территории заповедника в Мордовии
Троих жителей Верховажского района осудили за серию угонов
Более 60 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область
В цвет охры решено покрасить реставрируемый дом в Вологде на Чернышевского, 56
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки
Вологодский лыжник Денис Спицов получил травму на этапе Кубка мира по лыжероллерам
 
20.08.2021 [Политика]

Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»

2189
0
23.08.2021 [БлогоVO]

Результаты этого исследования с очень низким содержанием холинэстеразы в крови Навального присутствуют в «неофициальной», но отсутствуют в «официальной» копии истории болезни

141
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

737
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика