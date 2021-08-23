В трех дворах Вологды прошли экосубботники

Жители домов на улице Северной, 26 и на улице Преображенского 39 и 41А приняли участие в акциях по сбору мусора. Экосубботники прошли в городе при поддержке Центра по работе с населением и участии депутатов городской Думы.

Пресс-служба Гордумы сообщает, что рядом с домом на Северной, 26 есть зеленая зона с детскими площадками и скамейками. Территория заявлена жителями на участие в проекте «Народный бюджет ТОС». Вологжане планируют сделать напротив дома сквер с зонами отдыха. Сейчас большая часть территории заросла травой, в растущем кустарнике и около скамеек скопилось много мусора, который было решено убрать совместно с жителями.

«Мы решили посмотреть, насколько они активны, даже просто в том, чтобы прибрать территорию. К сожалению, поддержать субботник пришло мало людей. Были развешаны объявления для того, чтобы люди узнали о субботнике. У людей есть хорошие инициативы, но не хватает активных людей, чтобы они могли все вместе выйти и улучшить свой двор», - рассказала Наталья Фигурина, специалист Центра по работе с населением.

Сейчас территория очищена от большого мусора, стекла и бутылок. Депутат Максим Выдров, к которому неоднократно жители обращались по поводу состояния территории, отметил активность детей при участии в субботнике и призвал вологжан не мусорить и держать в чистоте свои дворовые территории.

Во дворах на ул. Преображенского, 39 и 41А, кроме местных жителей, на субботник вышли представители ТОС «Ковырино», ЦРН и депутат Михаил Громов, к которому также поступали обращения по поводу состояния дворовой площадки.

Экосубботники проходят в Вологде в рамках реализации стратегии «ЭкоВологда».