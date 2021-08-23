Жителя Кирилловского района задержали по подозрению в серии краж с предприятий

В Кириллове полицейские раскрыли кражу с одного из предприятий города.

Представитель организации рассказал, что кто-то украл 20 метров электрического кабеля из ремонтного цеха. Он оценил сумму ущерба в 6600 рублей.

Подозреваемым в хищении оказался 30-летний местный житель. Его задержали, и выяснилось, что мужчина причастен к краже набора инструментов с пилорамы в деревне Колдома.

«В беседе с оперативниками мужчина сознался в содеянном, пояснив, что электрический кабель сдал в скупку, а набор инструментов подкинул обратно, так как испугался ответственности», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.