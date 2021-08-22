35-летнего туриста из Санкт-Петербурга задержали в Вологде. Мужчина рассказал, что забрался в заброшенное здание на улице Залинейной в районе Станкозавода, чтобы сделать фотографии для соцсетей, а это оказался охраняемый объект.

– На пульт дежурного вневедомственной охраны города Вологды поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации, установленной на одном из охраняемых объектов на ул. Залинейная. К прибывшим на вызов сотрудникам Росгвардии обратился охранник и рассказал, что увидел по камерам видеонаблюдения, как в одном из зданий, которое на данный момент не эксплуатируется, ходит посторонний гражданин, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Росгвардейцы задержали нарушителя, установили его личность и выяснили обстоятельства произошедшего.

Задержанный оказался 35-летним жителем Санкт-Петербурга. Он пояснил, что во время прогулки искал интересную локацию, чтобы сделать фото для социальных сетей. Его внимание привлекло законсервированное здание, поэтому он в него и забрался.

Туриста передали полиции для дальнейшего разбирательства.