224 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

22.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 224 новых случаев коронавирусной инфекции, 179 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 22 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 59 753 пациентам. Большая часть из них — 53 263 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 555 человек.

Ранее NewsVo рассказывал, что более 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не были привиты.

Тэги: коронавирус

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