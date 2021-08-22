Пожар в 8-квартирном доме в Харовске оставил без жилья 13 человек

22.08.2021 [Происшествия]

Пожар в двухэтажном восьмиквартирном доме произошёл в Харовске в субботу, 21 августа.

Сообщение о пожаре поступило в 19:39. Площадь пожара составила 384 квадратных метра.

– Сгорели чердачные и потолочные перекрытия, внутренняя отделка четырех квартир на втором этаже. Обвалилась кровля по всей площади. Квартиры на первом этаже залиты водой, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

В огне никто не пострадал. В доме зарегистрированы 13 человек, детей нет.

В ликвидации возгорания были задействованы 10 единиц техники и 19 человек личного состава.

Причиной пожара специалисты назвали «недостаток конструкции и изготовления электрооборудования снаружи жилого дома».

Тэги: пожар

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