229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

21.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 229 новых случаев коронавирусной инфекции, 225 человек выздоровели, восемь умерли. Такие данные 21 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 59 529 пациентам. Большая часть из них — 53 084 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 548 человек.

Ранее NewsVo публиковал в разделе БлогоВо пост Евгении Сибирцевой о том, что посетители супермаркетов Вологды в последнее время редко пользуются защитными масками.
 

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри
Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе
В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды
«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?
Раскрыто убийство мужчины, совершенное в Череповце в 2004 году
В Бабаевском районе мужчина захлебнулся в садовой бочке с водой

Похожие новости

230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

205 человек выздоровели, семь умерли

1044
0

Среди привитых от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов

1243
0

228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

218 человек выздоровели, восемь умерли

923
0

226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

206 человек выздоровели, восемь умерли

894
0

Вологодский губернатор заявил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в регионе

В последние две недели на одном уровне держатся показатели ежедневного прироста и ежесуточной госпитализации

1078
0

«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

В 2020 году медицина приняла на себя первый удар пандемии. В условиях форс-мажора стало понятно, что в сфере здравоохранения много "дыр". Люди часами могли дожидаться бригаду врачей. Сообщали, о том, что скорая приезжала только через 6-8 часов после вызова. Нагрузка на медперсонал увеличилась в разы. При этом власти, уже который год отказывают частной скорой помощи в объемах, оставляя нагрузку на муниципальной службе.

2097
0

225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

197 человек выздоровел, девять умерли

757
0

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

181 человек выздоровел, девять умерли

1387
0

228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

193 человека выздоровели, 10 умерли

1452
0

230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

205 человек выздоровели, девять умерли

1062
0

Перевести непривитых от COVID-19 студентов на дистанционку рекомендует Минобрнауки РФ

ВУЗы Вологодской области пока планируют работать в обычном режиме с некоторыми ограничениями

901
0

229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

214 человек выздоровели, девять умерли

1447
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Несмотря на ремонтные работы «Водоканала», вода в домах жителей Вологды в субботу утром есть
229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
19-летнего молодого человека, находящегося в розыске, задержали в Вологде
Молодёжный челлендж «Рубцовский шарфик» пройдёт у памятника поэту в Вологде 24 августа
Мужчину и женщину, которые ушли в лес и не вернулись, разыскивают в Вологодском районе
Уличное освещение дополнительно установят на 11 участках дорог в Вологде
В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола
 
20.08.2021 [Политика]

Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»

1113
0
20.08.2021 [БлогоVO]

Вопрос к Росприродназору. Это норма?

425
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

486
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика