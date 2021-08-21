229 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 229 новых случаев коронавирусной инфекции, 225 человек выздоровели, восемь умерли. Такие данные 21 августа опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 59 529 пациентам. Большая часть из них — 53 084 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 548 человек.

Ранее NewsVo публиковал в разделе БлогоВо пост Евгении Сибирцевой о том, что посетители супермаркетов Вологды в последнее время редко пользуются защитными масками.

