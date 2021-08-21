19-летнего молодого человека, находящегося в розыске, задержали в Вологде

21.08.2021 [Происшествия]

19-летнего молодого человека, находящегося в розыске, задержали накануне в Вологде сотрудники Росгвардии.

Сигнал на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил из супермаркета на улице Горького. 

– Прибывшие к охраняемому объекту сотрудники Росгвардии выяснили, что в отдел текстиля зашел посетитель, взял с полки упаковку постельного белья, спрятал в рюкзак и направился к выходу, минуя кассу. Работники торговой точки заметили действия гражданина и нажали кнопку вызова стражей правопорядка. Росгвардейцы задержали нарушителя и выяснили, что вологжанин 2002 г.р. ранее неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения и на данный момент находится в розыске по подозрению в совершении кражи, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Молодой человек пояснил, что у него не было при себе денег и платить за товар он не собирался. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.
 

Тэги: кража, задержание, вор, воровство

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