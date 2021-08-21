Молодёжный челлендж «Рубцовский шарфик» пройдёт у памятника поэту в Вологде 24 августа

Уличный молодёжный челлендж «Рубцовский шарфик» пройдёт у памятника Николаю Рубцову в Вологде 24 августа.

Мероприятие проводит Юношеский центр имени Тендрякова в рамках Межрегионального «3Р» фестиваля «Россия. Родина. Рубцов». Акция посвящается 85-летию Николая Рубцова.

– Челлендж – это вызов участников себе, друзьям, окружающим, возможность проявить себя, доказать способность преодолеть какое-то препятствие. Челлендж – это также и вызов организаторам: сумеют ли они увлечь молодёжь предложенной формой, – говорится в анонсе мероприятия. – Почему шарфик? Известно, что Николай Рубцов любил этот аксессуар, и его образ часто ассоциируют именно с этим предметом.

Библиотекари подготовили несколько шарфов с портретом поэта в качестве подарков для активных участников.

– Получить необычный шарф в подарок можно, ответив на 3 занимательных вопроса о Рубцове и прочитав на камеру наизусть или по книге строки из любого стихотворения поэта, – рассказывают организаторы. – Кто-то из участников мероприятия получит шарфик, кто-то – иное поощрение. Будут раздаваться информационные флаеры с информацией о поэте.

Челлендж «Рубцовский шарфик» пройдёт 24 августа с 12:00 до 14:00 у памятника Николаю Рубцову на Советском проспекте в Вологде.

