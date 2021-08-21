Мужчину и женщину, которые ушли в лес и не вернулись, разыскивают в Вологодском районе

47-летнюю женщину и 48-летнего мужчину разыскивают в Вологодской области. 18 августа они уехали за грибами из деревни Огибалово Вологодского района.

19 августа их автомобиль «Шевроле Авео» был обнаружен у деревни Норобово Спасского сельского поселения Вологодского района.

– 20 августа в 20 часов 30 минут поисковые работы были завершены. Сегодня поиски будут продолжены. В поисках принимают участие сотрудник АСС ВО: 3 чел., 1 тех., ОМВД: 2 чел., 1 ед. тех., «ЮК-СПАС»: 2 чел. 1 ед. тех., – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Спасатели обращаются ко всем, кто знает о местонахождении пропавших, сообщить о них по телефонам: полиция – 01, 112, 102,координаторам поиска – 8 921-123-88-80, 8 921-06-06-656 или в группе поиска.

Также требуется помощь волонтёров в Вологодской и Ярославской областях.

– Автомобиль был найден в близи деревни Норобово, у леса. Есть предположение, что могли уйти по лесу в Ярославскую область, граница рядом с районом, – сообщают представители поисково-спасательного отряда «ЮК-СПАС».