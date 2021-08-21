Уличное освещение дополнительно установят на 11 участках дорог в Вологде

11 дополнительных участков улиц, на которых будут установлены новые сети наружного освещения, определили в Вологде. 212 светильников появятся на них до конца ноября.

Решение о строительстве сетей уличного освещения было принято на градсовете, напоминает пресс-служба городской администрации.

«Аукцион на создание еще 11 дополнительных участков освещения уже стартовал. Они разместятся в тех местах, по которым было больше всего обращений вологжан. Также не забываем про комплексность ремонтов. Ставим светильники и на тех улицах, которые в прошлом году были отремонтированы по проекту «Безопасные качественные дороги». Это улицы Железнодорожная, Прокатова и Разина. Благодаря поддержке Губернатора на средства из областного бюджета, выделенные на Градсовете, мы сможем обеспечить сделать ранее неосвещенные участки светлее и безопаснее. Подрядчик будет определен в середине сентября, после этого он сразу приступит к работам. Планируется их закончить до начала зимы», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

За счет областной дотации сети наружного освещения будут построены:

- ул. Ильюшина (от ул. Окружное шоссе);

- по проезду от ул. Открытая (от ул. Саммера до ул. Доронинской);

- на Советском проспекте от д. 131 до Текстильного комбината;

- на ул. Залинейной (участке от ж/д переезда до ул. Клубова);

- на ул. Прокатова (вторая сторона);

- на ул. Северной от ул. Дальней;

- на ул. Авксентьевского (от ул. Октябрьской до дома № 6);

- на ул. Железнодорожной (от переулка Алых роз до улицы Радужной и на перекрестке с ул. Козленской);

- на ул. Рыбной;

- на ул. Доронинской;

- на ул. Разина (от перекрестка с улицей Горького до д.17 и перекресток с улицей Городской Вал).

Новое освещение монтируется на улицах Вологды и в рамках программы «Цифровизация городского хозяйства». Светильники уже появились на пяти участках: ул. Возрождения от Петина до Ярославской и от Новгородской до Костромской, ул. Козленская к дому на ул. Козленской, 125а, от Окружного шоссе до школы № 26, от ул. Чернышевского до дома на ул. Чернышевского, 112б. установлен в общей сложности 51 светильник. За счет экономии, сложившейся в результате проведенных торгов по программе цифровизации, в городе также будут освещены еще два участка: ул. Пугачева от д. 73 до ул. Карла Маркса и Школьный пер. от ул. Планерной до детского сада №79, а также 14 пешеходных переходов. Новые фонари появятся на пр. Победы, 89, ул. Гагарина, 40, ул. Горького, 129а, ул. Конева, 15, ул. Ленинградская, 115, ул. Некрасова, 62, ул. Панкратова на остановочном комплексе «Ленинградское шоссе», ул. Панкратова, 78, ул. Пушкинская, 43, ул. Саммера, 28, ул. Северная, 8, ул. Челюскинцев, 17 и Челюскинцев, 49, а также перекрестке улиц Октябрьская - Авксентьевского. На все эти объекты сейчас готовятся конкурсные процедуры.

Всего на строительство сетей наружного освещения в Вологде направлено 25,3 млн рублей. Таким образом, в этом году будет установлено в общей сложности 18 участков светильников и 14 пешеходных переходов на наиболее проблемных нерегулируемых перекрестках.