В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола

Призванный из Сокола солдат-срочник, служивший в Псковской области, скончался в госпитале Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на мать умершего сообщает портал Город Во.

Сообщение о том, что Никита умер, появилось на странице женщины в соцсети утром 20 августа.

Известно, что юноше было 18 лет, он служил в военно-космических войсках. По словам матери сокольчанина, 13 августа Никита вместе с тремя сослуживцами косил траву на территории части. Его сбил на машине офицер, который, как утверждает родственница, находился в состоянии опьянения.

Солдат получил серьезные травмы. Его вертолетом вывезли в госпиталь в Санкт-Петербурге, где ввели в искусственную кому.

В сознание Никита так и не пришел.