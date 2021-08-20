В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола

Призванный из Сокола солдат-срочник, служивший в Псковской области, скончался в госпитале Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на мать умершего сообщает портал Город Во.
Сообщение о том, что Никита умер, появилось на странице женщины в соцсети утром 20 августа.
Известно, что юноше было 18 лет, он служил в военно-космических войсках. По словам матери сокольчанина, 13 августа Никита вместе с тремя сослуживцами косил траву на территории части. Его сбил на машине офицер, который, как утверждает родственница, находился в состоянии опьянения.
Солдат получил серьезные травмы. Его вертолетом вывезли в госпиталь в Санкт-Петербурге, где ввели в искусственную кому.
В сознание Никита так и не пришел.
- Узнав из сообщений СМИ о гибели в одной из воинских частей Псковской области солдата-срочника, призванного из Сокола, сделал официальный запрос в военную прокуратуру и в военно-следственный отдел с просьбой предоставить данные о ходе расследования и попросил Уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова оказать содействие в этой ситуации, - написал в соцсети вечером 20 августа уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони.