В Вологде 85 семейных пар, проживших в браке 50 лет и более, получили поздравления от городских властей

20.08.2021 [Общество]

В Вологде чествуют пары, прожившие вместе много лет. В этом году 85 юбилейных пар Вологды получили индивидуальные  поздравления от городских властей в рамках проекта «Мы-вологжане! Мы настоящая семья». Каждой из семей на дому вручили приветственные письма и цветы.

— Традиционно чествование таких семей отмечается в Вологде День семьи, любви и верности. А кроме того, семьи-юбиляры в течение всего года поздравляют в домашних условиях представители администрации города Вологды и депутатского корпуса. Сообщить о вологжанах, проживших вместе в официальном браке более 50 лет, и оставить заявку на их поздравление, можно на официальном сайте администрации города Вологды. Для этого необходимо сообщить имена супругов, дату и место регистрации брака, а также контакты для связи, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, раз в год к 8 июля в Вологде вручаются медали «За любовь и верность». Их удостаиваются пары, прожившие в законном браке не менее 25 лет, отличающиеся крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, и воспитавшие детей достойными членами общества. Ходатайствовать о вручении медали могут органы местного самоуправления, общественные организации и НКО. С 2009 года порядка 800 семей региона получили такую награду.

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