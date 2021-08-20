«Северсталь» снизила цены на металл под давлением ФАС

20.08.2021 [Экономика]

В апреле этого года Федеральная антимонопольная служба возбудила три дела в отношении крупных металлургических компаний. «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), по мнению ведомства, поддерживали монопольно высокие цены.

«В связи с поступившими заявлениями о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат ФАС России провела анализ и пришла к выводу, что в действиях ПАО «Северсталь», и ПАО «ММК», и ПАО «НЛМК» содержатся признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат», — сообщили в ФАС весной.

Дела еще рассматриваются, однако «Северсталь» в августе решила снизить цены на горячекатаный плоский прокат.

"27 июля 2021 года состоялось очередное заседание Комиссии по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Северсталь». Представители организации заявили о снижении базовых цен на горячекатаный плоский прокат*. Согласно данным ПАО «Северсталь», цены на эту продукцию на август 2021 года снизились до 8% по сравнению с июлем текущего года", - заявили в Федеральной антимонопольной службе.
 

«Мы приветствуем решение компании «Северсталь» снизить цены. Вместе с тем, расследование на рынке металлопроката относительно обоснованности повышения цен в предыдущие периоды продолжается», - прокомментировал руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

В основу дел в отношении «Северстали» и других металлургических компаний лег необоснованно высокий рост цен. В ФАС считают, что цены на прокат росли быстрее, чем стоимость сырья, которое необходимо для производства. При этом какого-то существенного увеличения спроса отмечено не было. Поэтому повышение цен на металл в первом полугодии этого года более, чем на 50 %, не обосновано. 

Сами сталелитейщики объясняют высокие цены на прокат общемировой тенденцией. Мировые цены на металл начали расти в середине прошлого года. В целом рост стоимости металлопроката составил от 100 до 200%. С такой позицией в ФАС не согласны.

Заседание Комиссии в отношении ПАО «Северсталь» было назначено на 17 августа 2021 года, однако его перенесли на 7 сентября. 

"На предыдущих заседаниях Комиссии [по делу о нарушении антимонопольного законодательства] ведомство запрашивало у ПАО "Северсталь" дополнительные документы. Компания предоставила часть материалов непосредственно в день заседания. В настоящее время предоставленные материалы изучаются", -  пояснили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы журналисту ТАСС.

Заинтересованным лицом в деле металлургов также является "Газпром".

* Горячекатаный плоский прокат – один из наиболее востребованных продуктов металлургии, имеющий вид плоской пластины. Как правило прокат используют в качестве заготовки для изготовления деталей, труб и других металлоизделий. Прокат используется в различных секторах экономики, таких как судостроение, машиностроение, жилого и инфраструктурного строительства, нефтегазовой отраслью.

Тэги: «Северсталь», металл, рост цен

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